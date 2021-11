Majina RT @srfbasel: Basel-Stadt verschärft Corona-Massnahmen: Ab Mittwoch müssen Jugendliche ab der 5. Klasse & Lehrkräfte an Schulen wieder Mask… vor 4 Stunden Mark Z RT @srfbasel: Basel-Stadt verschärft Corona-Massnahmen: Ab Mittwoch müssen Jugendliche ab der 5. Klasse & Lehrkräfte an Schulen wieder Mask… vor 4 Stunden Clotilde I. Inaebnit 😷CovidisAirborne🌈💉💉 RT @srfbasel: Basel-Stadt verschärft Corona-Massnahmen: Ab Mittwoch müssen Jugendliche ab der 5. Klasse & Lehrkräfte an Schulen wieder Mask… vor 5 Stunden SRF Regionaljournal Basel-Stadt verschärft Corona-Massnahmen: Ab Mittwoch müssen Jugendliche ab der 5. Klasse & Lehrkräfte an Schulen w… https://t.co/4FRZO8dM89 vor 6 Stunden