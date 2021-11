Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Inka Bause: SO sehr hat sie mit der Pandemie zu kämpfen 01:00 „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause hat in einem neuen Interview offen und ehrlich mit der Situation rund um die Pandemie gesprochen. Dabei verriet sie, wie schlecht es ihr ging und dass sie stets eine „Art Traurigkeit“ in sich trug. Weitere Details gibt es hier im Video.