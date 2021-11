24.11.2021 ( vor 3 Stunden )



Schweden gilt als Vorreiterland in Sachen Gleichberechtigung. Eine Frau als Regierungschefin hatte das EU-Land bislang aber noch nicht – im Gegensatz zum Rest von Skandinavien. Das ändert sich nun. Das schwedische Parlament hat Magdalena Andersson zur ersten Frau an der Regierungsspitze gewählt.