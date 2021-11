25.11.2021 ( vor 3 Stunden )



New York (dpa) - Tausende Menschen haben in New York das traditionelle Aufblasen riesiger Heliumballons für die alljährliche New York (dpa) - Tausende Menschen haben in New York das traditionelle Aufblasen riesiger Heliumballons für die alljährliche Thanksgiving -Parade bestaunt. Nachdem das Spektakel im vergangenen Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen war, nahmen gestern in den Straßen rund um das American Muse 👓 Vollständige Meldung