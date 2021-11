25.11.2021 ( vor 14 Stunden )



Zahlreiche Menschen haben in der Türkei und in Spanien an Protesten gegen Gewalt an Frauen teilgenommen. In Istanbul setzte die Polizei Tränengas gegen die Demonstrierenden ein. Nach Angaben von UN Women hat fast jede dritte Frau weltweit bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt.