28.11.2021 ( vor 1 Tag )

Die neue Corona- Variante Omikron bereitet nicht nur wegen ihrer Ausbreitung, sondern auch wegen des Namens Kopfzerbrechen. Die Wahl hat einen entscheidenden Grund, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Am Wochenende erklärte die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) in Genf, warum sie gerade den griech