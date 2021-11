All of a sudden BR wider Willen Anton Caravatti Frau, die sich wieselhaft vom Acker machte, beklagt sich über nicht artgerechte Haltung. https://t.co/HCU56zRful vor 3 Stunden DaniM "…zwei Selbsttests seien negativ ausgefallen. Ein Vertreter der niederländischen Gesundheitsbehörden und eine Siche… https://t.co/ajuAJLNjKi vor 5 Stunden Presse- & Mediennews Verhaftung im Flugzeug: Frau fühlt sich nach Flucht aus Quarantäne-Hotel «wie ein Hund behandelt»… https://t.co/HweYVKr4RC vor 6 Stunden News Deutschland Verhaftung im Flugzeug: Frau fühlt sich nach Flucht aus Quarantäne-Hotel «wie ein Hund behandelt»: Ein aus.. https://t.co/5nakt2zBGM vor 6 Stunden Prokdus-Gesundheit Nach Flucht aus Quarantäne-Hotel: Paar in Niederlanden nun in Klinik in Isolation https://t.co/jfO6ohwKnW via @tonline vor 6 Stunden Cityreport24 Nach Flucht aus Hotel-Quarantäne: Paar bestreitet Vorwürfe https://t.co/E4wNbHidJd https://t.co/mlaJNPhsD4 vor 9 Stunden