Ein Untersuchungsausschuss will die Hintergründe der Erstürmung des US-Kapitols in Washington aufarbeiten. Aussagen soll auch der damalige Stabschef von Trump. Nach einer anfänglichen Weigerung stimmt Mark Meadows nun zu, vor dem Gremium zu erscheinen. Wird er gegen seinen alten Chef auspacken?