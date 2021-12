03.12.2021 ( vor 3 Stunden )

Der vollständige Rückzug von Ex- Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag hat am Freitag eine größere Regierungsumbildung auf ÖVP-Seite bewirkt. Ins Kanzleramt soll der bisherige Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ziehen. Am Abend wandte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur aktuellen Regierungsumbildung an die Bevölkerung. Es gehe nun darum, dass „nicht nur auf Macht- und Einflusssphären geschaut“ werde, sagte er mit Blick auf die ÖVP.