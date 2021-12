07.12.2021 ( vor 7 Stunden )



In den 1990er-Jahren erlangt In den 1990er-Jahren erlangt Hape Kerkeling mit der Kinokomödie "Club Las Piranjas" einmal mehr Kultstatus. Nun können sich Fans von Edwin Öttel freuen, bringt RTL+ den Animateur doch in Serie noch einmal zurück. Und auch andere bekannte Namen sind wieder mit dabei. 👓 Vollständige Meldung