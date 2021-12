07.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Bundesanwaltschaft ist sich sicher: Der Mord an einem Georgier tschetschenischer Abstammung im Sommer 2019 mitten in Berlin war ein Auftragsmord. Der angeklagte Russe habe einen "staatlichen Tötungsauftrag" ausgeführt. Das Urteil könnte das deutsch-russische Verhältnis weiter belasten.