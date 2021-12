07.12.2021 ( vor 2 Stunden )



In Moskau hat ein Mann eine Pistole gezogen und auf Menschen geschossen – zwei wurden getötet, drei weitere verletzt. Der Auslöser soll ein Streit um einen Mund-Nasen-Schutz gewesen sein. In einem Verwaltungsgebäude in Moskau hat ein unbekannter Angreifer am Dienstag zwei Menschen erschossen. Bürg 👓 Vollständige Meldung