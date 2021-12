09.12.2021 ( vor 3 Stunden )



An ihrem ersten Morgen im neuen Amt besucht An ihrem ersten Morgen im neuen Amt besucht Annalena Baerbock den franz ösischen Außenminister. Die Amtskollegen trennen bereits erste Differenzen. Gegenüber Frankreich betont die neue Außenministerin aber die Partnerschaft - in Richtung Russland schlägt sie einen anderen Ton an. 👓 Vollständige Meldung