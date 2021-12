VACUUMSCHMELZE (VAC) und General Motors (GM) kündigen Pläne zum Bau einer neuen Magnetfabrik in den USA an, um das Wachstum von Elektrofahrzeugen zu unterstützen VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG: Hanau (ots) - VAC und GM geben Pläne zum Bau eines VAC-Produktionswerks in den USA bekannt. Hier sollen Dauermagnete für die...

Presseportal vor 2 Tagen - Pressemitteilungen