Eine spektakuläre Formel -1-Saison endet an diesem Wochenende in Abu Dhabi. Lewis Hamilton und Max Verstappen , die Titel-Kontrahenten, bekämpfen sich seit Wochen am Rande der Legalität. Den deutschen Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher bleibt nur die Zuschauerrolle.