12.12.2021 ( vor 8 Stunden )



Lange sieht es beim Saisonfinale so aus, als würde Lange sieht es beim Saisonfinale so aus, als würde Lewis Hamilton doch noch Formel -1- Weltmeister werden. Dann aber gibt es kurz vor Rennende eine Safety-Car-Phase - die nutzt Max Verstappen zum Reifenwechsel. Und dieser Vorteil bringt ihn auf den letzten Metern an Hamilton vorbei. 👓 Vollständige Meldung