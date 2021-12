12.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Die Weltmeisterschaft läuft für die deutschen Handballerinnen mit fünf Siegen in Serie glänzend, doch vor dem Viertelfinale setzt es eine deutliche Niederlage: Gegen favorisierte Däninnen ist das Team von Beginn an völlig chancenlos. Nun wartet in der K.o.- Runde Gastgeber Spanien. 👓 Vollständige Meldung