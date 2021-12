13.12.2021 ( vor 7 Stunden )



An mehreren Orten gehen am Wochenende teils radikale Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße. Oft bleibt es friedlich, aber es kommt auch zu Gewalt und anderen Straftaten. Politiker fast aller Parteien sind alarmiert.