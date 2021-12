13.12.2021 ( vor 7 Stunden )



In ihrer letzten Talkshow des Jahres hatte sich Anne Will am Sonntagabend im Ersten viel vorgenommen. Statt wie angekündigt über die Ziele der Ampel-Regierung zu sprechen, ging es dann aber doch fast ausschließlich um Corona. Daran hatte vor allem Gesundheitsminister Lauterbach einen großen Anteil. In ihrer letzten Talkshow des Jahres hatte sich Anne Will am Sonntagabend im Ersten viel vorgenommen. Statt wie angekündigt über die Ziele der Ampel-Regierung zu sprechen, ging es dann aber doch fast ausschließlich um Corona. Daran hatte vor allem Gesundheitsminister Lauterbach einen großen Anteil. 👓 Vollständige Meldung