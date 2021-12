Das spannende Finale um den Weltmeistertitel 2021 wird noch lange in Erinnerung bleiben und auch noch länger hohe Wellen schlagen. Denn während nach dem...

Eine denkwürdige Formel-1-Saison endet im Eklat: Mercedes legt Protest gegen den WM-Sieg von Red-Bull-Pilot Max Verstappen ein und scheitert damit in erster...

Verstappen darf WM-Triumph feiern Eine der spannendsten WM-Entscheidungen seit Langem hat am Sonntag in Abu Dhabi ihren würdigen Abschluss gefunden. In einer durch eine Safety-Car-Phase...

