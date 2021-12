15.12.2021 ( vor 1 Tag )



Als Reaktion auf das Tiergartenmord-Urteil hat Berlin zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft aus Deutschland ausgewiesen: Außenministern Baerbock verurteilt "diesen Mord in staatlichen Auftrag", so sei kein offener Austausch mit Russland möglich. Der russische Botschafter hingegen droht mit Konsequenzen.