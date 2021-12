In der Partie gegen den VfL Wolfsburg ging es spätestens in der zweiten Hälfte nur noch darum, dass Robert Lewandowski den nächsten Torrekord von Gerd Müller...

Nagelsmann: "Lewy ist auch nur ein Mensch" Am Ende der Pressekonferenz setzte Julian Nagelsmann am Donnerstag zum Fazit seines ersten Halbjahres als Bayern-Trainer an. Und richtet den Blick auf Robert...

kicker vor 2 Tagen - Sport