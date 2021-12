18.12.2021 ( vor 5 Stunden )



Der Anstieg der Omikron-Fälle sei besorgniserregend, sagte der Londoner Bürgermeister. Im ganzen Land breitet sich die Variante rasant aus – in der Hauptstadt soll sie bereits mehr als 80 Prozent der neuen Fälle ausmachen. In Großbritannien steigt die Zahl der registrierten Corona-Infektionen mit d Der Anstieg der Omikron-Fälle sei besorgniserregend, sagte der Londoner Bürgermeister. Im ganzen Land breitet sich die Variante rasant aus – in der Hauptstadt soll sie bereits mehr als 80 Prozent der neuen Fälle ausmachen. In Großbritannien steigt die Zahl der registrierten Corona-Infektionen mit d 👓 Vollständige Meldung