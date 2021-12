19.12.2021 ( vor 2 Stunden )

Jahrzehntelang ist er mit „Klingendes Österreich“ regelmäßig zu Gast in Österreich Wohnzimmern gewesen. Am Sonntag starb Sepp Forcher kurz nach seinem 91. Geburtstag. Die Trauer um den beliebten Moderator ist groß. „Mit ihm verabschiedet sich eine TV-Legende“, so Bundespräsident Alexander Van der Bellen.