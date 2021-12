20.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Ein Konvoi des US-Militärs stoppt auf dem Standstreifen der A3 in Bayern. Dann kracht mit voller Wucht ein Lkw in die Gruppe, acht Menschen werden bei dem Aufprall verletzt, mehrere Fahrzeuge fangen Feuer. Von einem Anschlag gehen die Ermittler nicht aus.