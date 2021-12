24.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Berlin (dpa) - Auch am Tag vor Berlin (dpa) - Auch am Tag vor Heiligabend haben sich in Deutschland zahlreiche Menschen den schützenden Piks gegen das Coronavirus abgeholt. Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden am Donnerstag 710.000 Impfungen verabreicht, davon waren 561.000 sogenannte Booster-Impfungen zum Auffrischen des Impfs 👓 Vollständige Meldung