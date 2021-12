29.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Manch einer, der an Manch einer, der an Silvester gern Böller in die Luft jagt, ärgert sich über das Feuerwerksverbot. Für Tiere jedoch ist es besser. Die Knallerei ist für sie "ein Kraftakt ohne Vorwarnung". Eichhörnchen etwa können durch den Schreck einen Herzstillstand erleiden. 👓 Vollständige Meldung