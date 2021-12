29.12.2021 ( vor 1 Tag )



Eine Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine soll am 10. Januar auf einem Gipfel besprochen werden. US-Präsident Biden und Russlands Präsident Putin wollen aber vorab bereits telefonieren und über die angespannte Lage sprechen. Die EU will dabei nicht übergangen werden.