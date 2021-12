31.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Der Toyota Yaris ist einer der meistverkauften Kleinwagen in Europa. Das liegt wohl vorzugsweise an seinem Hybridantrieb, nicht aber an seiner Optik. Mit dem Yaris Der Toyota Yaris ist einer der meistverkauften Kleinwagen in Europa. Das liegt wohl vorzugsweise an seinem Hybridantrieb, nicht aber an seiner Optik. Mit dem Yaris Cross soll nun ein Mini-SUV in den Markt fahren, das die bekannten Tugenden mit einer zeitgemäßen Optik vereint. 👓 Vollständige Meldung