Sieben Jahre ist Melanie Müller mit Mike Blümer verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Doch nach der Trennung macht die Ex-Dschungelkönigin nun Tabula rasa. Sogar der Ehering muss dran glauben - ihn schießt sie an Silvester in die Luft.