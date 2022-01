Im Nordwesten China hat es schwere Erschütterungen gegeben: Gebäude sollen beschäftigt sein, Medien melden Verletzte. In das Gebiet wurden Rettungskräfte...

Eigentlich hätte die PlayStation jede Menge Maskottchen zu bieten, um die PS5 zu bewerben. Ein Händler in China hat sich nun aber für eine kuriose Kombination...

Ein Gericht in den USA hat den renommierten Wissenschaftler Charles Lieber wegen seiner verheimlichten Zusammenarbeit mit China verurteilt. Es geht um...

CES 2022: Hisense präsentiert ULED 8K Mini-LED-Serie der nächsten Generation und weltweit erste Laser-Display-Technologielösung mit 8K-Auflösung Hisense: Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, ein weltweit führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat auf der weltweit...

Presseportal vor 3 Tagen - Pressemitteilungen