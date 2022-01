07.01.2022 ( vor 13 Stunden )



Im Streit um die Errechnung der Corona-Inzidenzen in Bayern sieht es FDP-Vize Im Streit um die Errechnung der Corona-Inzidenzen in Bayern sieht es FDP-Vize Kubicki als erwiesen an, dass Ministerpräsident Söder die Ungeimpften "amtlich stigmatisieren" wolle. Der CSU-Politiker müsse daher umgehend zurücktreten. Aus dessen Partei kommt umgehend harscher Widerspruch. 👓 Vollständige Meldung