08.01.2022 ( vor 2 Stunden )



In Pakistan wurde ein heftiger Wintereinbruch mindestens 21 Urlaubern zum tödlichen Verhängnis. Sie blieben auf dem Weg zu einem beliebten Urlaubsort im Schnee stecken. Nach einem heftigen Wintereinbruch sind in einem beliebten Bergresort im Norden Pakistans mindestens 21 Urlauber ums Leben gekommen