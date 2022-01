10.01.2022 ( vor 17 Stunden )



Jahrzehntelang kann sich der US-Millionär Robert Durst der Justiz entziehen, bis er kürzlich wegen Mordes an einer engen Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Nun ist er mit 78 Jahren gestorben. Zuletzt erkrankt er an Covid-19. Eine Tat bleibt nach seinem Tod weiter ungeklärt. Jahrzehntelang kann sich der US-Millionär Robert Durst der Justiz entziehen, bis er kürzlich wegen Mordes an einer engen Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Nun ist er mit 78 Jahren gestorben. Zuletzt erkrankt er an Covid-19. Eine Tat bleibt nach seinem Tod weiter ungeklärt. 👓 Vollständige Meldung