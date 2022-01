11.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Ohne Worte, aber so viel zu gucken: Der Kinderbuchautor und Illustrator Ali Mitgutsch hat in den 60er Jahren mit dem Wimmelbuch ein neue Form des Bilderbuchs erfunden. Er selbst bezeichnete seine Werke als "sich selbst erzählende Geschichtenbücher". Nun ist er mit 86 Jahren in München gestorben.