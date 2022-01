12.01.2022 ( vor 9 Stunden )



Der starke Anstieg der Inflation in den USA sorgt keineswegs für Verheerungen an der Wall Street. Im Gegenteil: Zur Wochenmitte schließen die US-Indizes leicht im Plus. Unter den Einzelwerten fällt die Aktie von Jefferies um knapp neun Prozent. Der starke Anstieg der Inflation in den USA sorgt keineswegs für Verheerungen an der Wall Street. Im Gegenteil: Zur Wochenmitte schließen die US-Indizes leicht im Plus. Unter den Einzelwerten fällt die Aktie von Jefferies um knapp neun Prozent. 👓 Vollständige Meldung