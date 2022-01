13.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Ende Januar will der Bundestag erstmals über die Einführung der Impfpflicht debattieren. Dabei soll der Fraktionszwang aufgehoben werden. Das ist vielleicht auch besser so, wie ein Streit zweier Politiker aus zwei Ampelparteien bei Maischberger in der ARD erkennen lässt.