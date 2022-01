13.01.2022 ( vor 1 Stunde )

In Großbritannien wütete eine Corona-Infektionswelle, die Bevölkerung wurde in den Lockdown geschickt. Offenbar gab es währenddessen allerdings eine Feier in der Downing Street, an der auch Johnson teilnahm. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich für eine Gartenparty in seinem Amtssitz