15.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Volkswagen lässt sich von der wachsenden chinesischen Elektro-Konkurrenz nicht bremsen. Ein drittes E-Autowerk in Anhui soll die Produktion ab Ende 2023 deutlich steigern. Im vergangenen Jahr hatten die Wolfsburger ihre ambitionierten Elektro-Ziele in China verfehlt. Volkswagen lässt sich von der wachsenden chinesischen Elektro-Konkurrenz nicht bremsen. Ein drittes E-Autowerk in Anhui soll die Produktion ab Ende 2023 deutlich steigern. Im vergangenen Jahr hatten die Wolfsburger ihre ambitionierten Elektro-Ziele in China verfehlt. 👓 Vollständige Meldung