16.01.2022 ( vor 19 Stunden )

Fast elf Tage lang weiß der ungeimpfte Tennisstar Novak Djokovic nicht, ob er an den Australian Open teilnehmen darf. Nun bestätigt das Bundesgericht in Melbourne den Entzug seines Visums, der Serbe muss Australien wieder verlassen. Besonders in seinem Heimatland ist die Wut groß.