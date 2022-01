17.01.2022 ( vor 2 Tagen )

Wellington/Nuku'alofa (dpa) - Zwei Tage nach dem gewaltigen Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga ist das Ausmaß der Schäden in dem Südseearchipel weiter unklar. Militärflugzeuge aus Neuseeland und Australien sind unterwegs in das Gebiet, um die Lage aus der Luft zu