18.01.2022 ( vor 4 Stunden )



gehört zu den ganz großen Namen im Videospielgeschäft. Damit weckt der Hersteller von Spielen wie "Call of Duty" offenbar das Activision Blizzard gehört zu den ganz großen Namen im Videospielgeschäft. Damit weckt der Hersteller von Spielen wie "Call of Duty" offenbar das Interesse von Microsoft . Der Software-Riese will auf dem wachsenden Markt mithalten und greift nun tief in die Tasche. 👓 Vollständige Meldung