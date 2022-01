19.01.2022 ( vor 10 Stunden )

Die Omikron- Welle und das Nichtfunktionieren der PCR-Test-Strategie außerhalb Wiens bringen ein Comeback für die Wohnzimmertests . Das sieht die Novelle zur Schutzmaßnahmenverordnung vor, die am Donnerstag vom Hauptausschuss beschlossen wird. Laut Novelle können selbst abgenommene Tests in 3-G-Bereichen wie am Arbeitsplatz wieder anerkannt werden.