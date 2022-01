19.01.2022 ( vor 4 Stunden )



Was bedeutet "täglicher Bedarf"? Um diese Frage dreht sich ein Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs in Bayern zur 2G-Regel im Einzelhandel. Demnach wird die Verordnung nicht den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes gerecht. Ein Eilantrag der Inhaberin eines Beleuchtungsgeschäfts ist somit erfolgreich.