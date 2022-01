20.01.2022 ( vor 9 Stunden )

Die Einführung der Impfpflicht in Österreich ist so gut wie fix. Am Donnerstag stimmte eine große Mehrheit der Abgeordneten dem entsprechenden Gesetz im Nationalrat zu. Die Zustimmung des Bundesrates gilt als Formsache. Dem Beschluss im Nationalrat war eine emotionale Debatte vorangegangen.