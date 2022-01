22.01.2022 ( vor 7 Stunden )



Die Omikron-Mutation scheint bisher nicht so tödlich zu sein, wie beispielsweise die Delta-Variante. Das muss allerdings nicht so bleiben, warnt der Berliner Virologe Drosten und erläutert die Gefahr durch eine Rekombination. 👓 Vollständige Meldung