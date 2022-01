22.01.2022 ( vor 5 Stunden )



Am Todestag von Am Todestag von Meat Loaf erhalten die Kunden des Grillherstellers Weber eine Mail, die viele von ihnen ähnlich verstört haben dürfte, wie der Tod des Sängers. In der Nachricht gab das Unternehmen Tipps, wie man den perfekten Hackbraten zubereitet. Weber versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. 👓 Vollständige Meldung