25.01.2022 ( vor 5 Stunden )



Bei einem Diskotheken-Brand in der indonesischen Stadt Sorong sind 18 Menschen getötet worden, eine Person wurde erstochen. Die Polizei spricht von einem "längeren Konflikt" – und zeigt Präsenz auf den Straßen. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen und einem Brand in einer Diskothek in Indonesien sin Bei einem Diskotheken-Brand in der indonesischen Stadt Sorong sind 18 Menschen getötet worden, eine Person wurde erstochen. Die Polizei spricht von einem "längeren Konflikt" – und zeigt Präsenz auf den Straßen. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen und einem Brand in einer Diskothek in Indonesien sin 👓 Vollständige Meldung