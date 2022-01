26.01.2022 ( vor 5 Stunden )



Als erstes Land Europas soll in Österreich ab Februar eine Impfpflicht gegen das Coronavirus eingeführt werden. Schon zuvor beendet die Regierung trotz steigender Infektionszahlen den Als erstes Land Europas soll in Österreich ab Februar eine Impfpflicht gegen das Coronavirus eingeführt werden. Schon zuvor beendet die Regierung trotz steigender Infektionszahlen den Lockdown für Ungeimpfte . Ob sich für diese wirklich so viel ändert, ist allerdings fraglich. 👓 Vollständige Meldung