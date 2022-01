Mit Bolzenschneidern bewaffnet rauben Diebe in den USA immer wieder Frachtzüge aus. Besonders betroffen sind dabei große Versandhändler wie Amazon....

San Francisco (pte036/20.01.2022/14:01) – Künftig kommen auch Android-Nutzer in den Genuss von Twitters Gruppenfunktion „Twitter Communites“...

Das erste Hauptrunden-Spiel der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft gegen Spanien findet wie geplant am Abend statt, der Antrag des Deutschen...

Die sich leichter verbreitende Coronavirus-Variante Omikron ist nun auch in Thüringen vorherrschend. In der zweiten Januarwoche wurden 343 Fälle Omikron...

Um in der Omikron-Welle die Kitas geöffnet zu halten, sollen in Hamburg nun auch unter Dreijährigen regelmäßig getestet werden. Für ältere Kita-Kinder...

Uwe Witt: Ex-AfD-Abgeordneter nun für Zentrumspartei im Bundestag In der Weimarer Republik war die Zentrumspartei groß, in den 1950er-Jahren versank sie in der Bedeutungslosigkeit. Nun bringt der frühere AfD-Abgeordnete Uwe...

